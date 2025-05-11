الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انطلاق البطولة الأفريقية لدراجات المضمار بمشاركة 13 دولة

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية لدراجات

الدراجات، تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة أيمن علي حسن، الاجتماع الفني لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الحدث الإفريقي.

وأكد أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة يعمل بكل جدّ، والجميع يسعى لنجاح هذا الحدث وظهور مصر بصورة مشرفة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكشف رئيس الاتحاد أن المنافسات ستبدأ ببطولة الباراسيكل مساء اليوم الأحد، بمشاركة أربع دول، هي: كينيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

واختتم أيمن علي حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الفوز باللقب، خاصة بعد النجاح في استضافة البطولة العربية للدراجات قبل أسابيع قليلة، وتحقيق نتائج مميزة للمنتخب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدراجات البطولة الافريقية البطولة الأفريقية للدراجات مصر الجزائر بوركينا فاسو

مواد متعلقة

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يشيد بدعم الرئيس السيسي

اتحاد الطائرة يشطب الحكم مجدي حافظ ويحيله للجنة القيم بـ "الأولمبية"

تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية المصرية في اجتماعها الأول

رئيس الأولمبية الدولية يهنئ الحسيني برئاسة الاتحاد الدولي للسلاح

الأكثر قراءة

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية