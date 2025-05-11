انطلاق البطولة الأفريقية لدراجات المضمار بمشاركة 13 دولة

الدراجات، تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الإفريقية للدراجات على المضمار، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة أيمن علي حسن، الاجتماع الفني لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الحدث الإفريقي.

وأكد أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة يعمل بكل جدّ، والجميع يسعى لنجاح هذا الحدث وظهور مصر بصورة مشرفة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكشف رئيس الاتحاد أن المنافسات ستبدأ ببطولة الباراسيكل مساء اليوم الأحد، بمشاركة أربع دول، هي: كينيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

واختتم أيمن علي حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الفوز باللقب، خاصة بعد النجاح في استضافة البطولة العربية للدراجات قبل أسابيع قليلة، وتحقيق نتائج مميزة للمنتخب المصري.

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