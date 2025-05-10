رئيس البنك الأهلي: كنت واثقا من الفوز على بيراميدز ونريد تأمين وجودنا بالمربع الذهبي

أكد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقب الفوز على بيراميدز عن سعادته البالغة بهذا الفوز الغالي والثمين الذي جاء في توقيت هام للغاية.

وتابع: “فوز رائع على فريق كبير يمتلك لاعبين متميزين وجهاز فني على أعلى مستوى”

وكشف رئيس البنك الأهلي: “ثقتي بالجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى واللاعبين كبيرة لذلك كنت واثق من تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط”.

وأضاف: "ما زال المشوار صعب وأمامنا مزيد من العمل حتى نُؤمن تواجدنا بالمربع الذهبي".

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

وحقق نادي البنك الأهلي فوزًا مثيرًا على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على إستاد القاهرة الدولي في خامس جولات المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل محمد إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في شباك بيراميدز في الدقيقة 4.

بينما سجل أسامة فيصل هدف البنك الأهلي الثاني في شباك نظيره بيراميدز في الدقيقة 21.

وتعرض أحمد صبحي حارس مرمى البنك الأهلي للإصابة والتي خرج على إثرها من المباراة ليحل عبد العزيز البلعوطي بديلا له في الدقيقة 8+45.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 48.

وأحرز مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني في شباك البنك الأهلي في الدقيقة 74.

وسجل مدبولي هدف البنك الأهلي الثالث على نظيره بيراميدز في الدقيقة 81.

وسجل ياو انور هدف البنك الأهلي الرابع على نظيره بيراميدز في الدقيقة 85.

ترتيب بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري

وبتلك النتيجة يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 47 في المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري، فيما يتقدم البنك الأهلي للمركز الرابع برصيد 36 نقطة.

تشكيل بيراميدز أمام البنك الأهلي

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد حمدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - عبد الرحمن مجدي - دودو الجباس.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

وكان التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى.. أحمد صبحي.

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح.

خط الوسط.. احمد ربيع، محمد فتحى، محمد إبراهيم.

خط الهجوم .. اسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء : عبد العزيز البلعوطي، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي أكا، احمد النادرى، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو، احمد مدبولي.

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