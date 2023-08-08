الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، وصفة بسيطة والطعم مميز

الكيكة بالبرتقال،
الكيكة بالبرتقال، فيتو

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال من الكيك المميز بطعمه اللذيذ، ويفضل تناوله الكثيرون، وبشكل خاص الأطفال الصغار، وتحاول كل ست بيت أن تجيد طريقة عمل الكيكة بالبرتقال، بدلا من أن تضطر لشراءها بأسعار لا تناسب ميزانية الأسرة


طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

كيكة البر

وتقدم الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي؛ طريقة عمل الكيكة البرتقال الهشة اللذيذة، وبخطوات بسيطة، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل الكيكة بالبرتقال:

250 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة 
200 جرام سكر (:كوب إلا ربع) 
4 بيضات متوسطة بدرجة حرارة الغرفة 
250 جرام دقيق (كوبين إلا ربع / ربع كيلو ) 
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة كبيرة بشر برتقال ناعم 
باكو فانيليا من
عصير برتقالة فريش مصفى (120 ميللى، حوالى نصف كوب مش مليان)

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طريقة عمل الكيكة البرتقالي:

نسخن الفرن على 170 درجة، ونحضر صينية مربعة أو دائرية حسب الرغبة مقاس 24 وتدهن بالزبدة وتبطن بورق زبدة.
ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ويترك جانبا.
نخفق الزبدة الطرية مع السكر 5 دقائق؛ حتى يصبح الخليط هش وكريمي وفاتح اللون.
نضيف البيض تدريجيا، واحدة ونخفق حتى تختفى ثم نضيف الباقى وهكذا.
نضيف بشر البرتقال والفانيليا، وعصير البرتقال ونخفق.
نضيف الدقيق تدريجيا مع التقليب بخفة، حتى يختفى الدقيق. 
نصب العجينة فى الصينية، وتخبز حوالى 59 أو 55 دقيقة حتى تنضج، ونختبرها بعد مرور 40 دقيقة.
بعد خروج الكيكة من الفرن تترك حتى تهدأ، ثم تقلب، وتقدم وبالهنا والشفا.

 

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال والقشطة

كيكة بالبرتقال

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة مميزة ومختلفة لعمل الكيكة بالبرتقال والقشطة، والتي ستبهر بطعمها كل أفراد أسرتك.

المقادير:
واحد ونصف ملعقة كبيرة بشر برتقال 
ملعقة صغيرة فانيليا 
4/3 كوب زبدة طرية 
علبة قشطة نستله 
كوب وربع سكر 
2/1 كوب عصير برتقال 
4 حبات بيض 
ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
كوب و4/3 دقيق منخول

 

طريقة التحضير:

اخلطي البشر البرتقال والفانيليا والزبدة وعلبة القشطة والسكر، وامزجيهم جيدا.
أضيفي عصير البرتقال والبيض والبيكنج بودر والبيكنج صودا والدقيق، واخلطيهم جيدا حتى يمتزجوا.
احضري قالب الكيك وصبي خليط كيكة البرتقال به، ثم ادخليه الفرن.
يطهي في فرن متوسط الحرارة، لمدة 45 دقيقة.
يقدم مزين بالسكر البودرة وبشر البرتقال.

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