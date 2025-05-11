الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع لتقليد مشروبات شهيرة بالغربية

ضبط مصنع لتقليد مشروبات
ضبط مصنع لتقليد مشروبات شهيرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص "بير السلم" يقوم بتقليد وتعبئة مشروبات غذائية مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، في واقعة تمثل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للملكية الفكرية والتجارة الداخلية.

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي في طنطا (صور)

وكانت معلومات سرية وردت لمديرية تموين الغربية تفيد بقيام هذا المصنع بإنتاج وتعبئة مشروبات غذائية مقلدة لعلامة تجارية أصلية.

 

وبناءً على التحريات التي أكدت صحة المعلومات، انتقلت الجهات الرقابية بمحافظة الغربية  إلى موقع المصنع، حيث تم ضبط " 2000 زجاجة فارغة معدة للتعبئة وملصق عليها علامة تجارية  و 5000 استيكر مطبوع بنفس العلامة، جاهزة للتعبئة والتوزيع على الأسواق.

وقد تبيّن أن المصنع يُدار بدون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية غير مملوكة له، في مخالفة صريحة للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تنظيم المنشآت الصناعية، والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مخالفته لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس.

تم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين صدور قرار من النيابة العامة، كما تم سحب عينات من الاستيكرات لعرضها على المعامل المختصة؛ لبيان ما إذا كانت تحمل سمات العلامة الأصلية بشكل مقلد أم لا.

وتؤكد الجهات الرقابية استمرار حملاتها لضبط مثل هذه الكيانات غير المشروعة، وتناشد المواطنين بعدم التعامل مع المنتجات المجهولة المصدر، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات

بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث

223 سرير إقامة و45 عناية مركزة، تفاصيل جولة مدبولي في مستشفى طنطا العام الجديد

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

النواب يستجيب للأزهر بشأن جهات اختصاص إصدار الفتوى الشرعية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية