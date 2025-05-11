ضبط مصنع لتقليد مشروبات شهيرة بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط مصنع غير مرخص "بير السلم" يقوم بتقليد وتعبئة مشروبات غذائية مقلدة لعلامة تجارية شهيرة، في واقعة تمثل خطرًا حقيقيًا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى انتهاك صارخ للقوانين المنظمة للملكية الفكرية والتجارة الداخلية.

وكانت معلومات سرية وردت لمديرية تموين الغربية تفيد بقيام هذا المصنع بإنتاج وتعبئة مشروبات غذائية مقلدة لعلامة تجارية أصلية.

وبناءً على التحريات التي أكدت صحة المعلومات، انتقلت الجهات الرقابية بمحافظة الغربية إلى موقع المصنع، حيث تم ضبط " 2000 زجاجة فارغة معدة للتعبئة وملصق عليها علامة تجارية و 5000 استيكر مطبوع بنفس العلامة، جاهزة للتعبئة والتوزيع على الأسواق.

وقد تبيّن أن المصنع يُدار بدون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية غير مملوكة له، في مخالفة صريحة للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن تنظيم المنشآت الصناعية، والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مخالفته لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس.

تم تحريز المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين صدور قرار من النيابة العامة، كما تم سحب عينات من الاستيكرات لعرضها على المعامل المختصة؛ لبيان ما إذا كانت تحمل سمات العلامة الأصلية بشكل مقلد أم لا.

وتؤكد الجهات الرقابية استمرار حملاتها لضبط مثل هذه الكيانات غير المشروعة، وتناشد المواطنين بعدم التعامل مع المنتجات المجهولة المصدر، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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