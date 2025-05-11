بمناسبة الذكرى الـ 80 لميلاده، مثقفون يرصدون ملامح تجربة الغيطاني الصحفية والإبداعية

نظم مساء أمس السبت متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، معرض وندوة وثائقية، بحضور الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، الكاتب الصحفي والدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار، الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وذلك بمناسبة الذكرى الثمانين لميلاد الأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني.

وكشف المعرض الذى أعده الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على متحف نجيب محفوظ، عن عدد من الوثائق غير المنشورة من قبل، التى تتعلق بمسيرة المحتفى به الصحفية، مثل قرار عمله بمؤسسة أخبار اليوم عام ١٩٦٩، بتوقيع الكاتب الكبير الراحل محمود أمين العالم رئيس مجلس الإدارة آنذاك، وكذلك قرار تعيينه رئيسًا لتحرير أخبار الأدب بتوقيع الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى آنذاك، كما ضم المعرض حوارًا يعود لأكثر من 56 عامًا، نشر فى مجلة الطليعة فى 9 سبتمبر 1969، فى إطار تحقيق صحفى مع الأدباء الشبان، وغير ذلك من مقتطفات صحفية تبين علامات من إنتاجه المتنوع.

ويفرد المعرض مساحة لعدد من كتابات الغيطانى عن الأديب العالمى نجيب محفوظ، لاسيما مقاله بعنوان "انتصار للأدب الرفيع"، الذى كتبه بعد ساعات من فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل، ونشر فى الطبعة الثالثة بجريدة الأخبار فى 14 أكتوبر 1988.

واستعاد المعرض –أيضًا- مجموعة من كتاباته، المتعلقة برؤيته للصحافة الأدبية، بعد ظهور جريدة "أخبار الأدب" فى يوليو 1993، والمهام التى يجب أن تقوم بها، فعلى حد تعبيره "تصدر أخبار الأدب كتجربة جديدة لا تخاطب النخبة الضيقة فقط"، وكذلك مقاله الخاص برؤيته لحرب أكتوبر وضرورة الاحتفال سنويًا بهذا الانتصار الكبير والهام، وذلك حفاظًا على الذاكرة الوطنية.

كما ضم المعرض، عدد "أخبار الأدب" الذى خصص للاحتفال بسبعينية جمال الغيطانى، وصدر فى 10 مايو 2015، ومتضمنا حوارًا مطولًا معه، كشف فيه عن ملامح رحلته الإبداعية والصحفية.

وقدم المعرض –كذلك- عددًا من الصور الفوتوغرافية للغيطانى، مع رموز الحياة الثقافية "مصريًا وعربيًا ودوليًا"، واختتم بنشر نعي القوات المسلحة، الذى نشر فى جريدة "الأخبار" فى 19 أكتوبر 2015، واصفًا الراحل الكبير بأنه "أديب الوطن الروائى والكاتب المبدع"، وكذلك غلاف مجلة "الثقافة الجديدة" فى عددها الصادر هذا الشهر "مايو 2025"، بعنوان "جمال الغيطانى.. راوى الحاضر بعين الماضى".

من ناحية أخرى، أجمع الحضور فى الندوة على قيمة ومكانة الغيطانى الصحفية والثقافية والإبداعية، ودوره المحوري فى الحفاظ على الهوية المصرية، والذاكرة الوطنية، واحتضانه للمواهب، فضلًا عن مشروعه الإبداعي المتكامل، ودوره فى تطوير مسيرة الرواية العربية، كما أجمع المتحدثون على ضرورة حفظ سيرة الغيطانى، بجمع مقالاته وكتاباته الصحفية وإصدارها فى كتب، وكذلك إخضاع إبداعاته للنقد الأدبى، احترامًا وتقديرًا لهذه المسيرة الوطنية المتفردة.

وشارك في الامسية الكاتب الصحفى رفعت رشاد مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، د.فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الأسبق، الكاتب الصحفى جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائي الأسبق، الكاتب الصحفى علاء عبد الهادى رئيس تحرير أخبار الأدب الأسبق، الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى مدير تحرير الأخبار، وعزة عبد الحفيظ وكيل وزارة الثقافة الأسبق ولفيف من أساتذة الجامعة ومبدعين ورجال الإعلام من أجيال مختلفة.

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