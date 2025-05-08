"العمارة المعاصرة بين التقليدية والحداثة" محاضرة في بيت المعمار المصري

يواصل بيت المعمار المصري التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي أنشطته الهادفة إلى تعميق الوعي بالتراث المعماري وتاريخه، حيث ينظم مساء السبت الموافق 17 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، محاضرة بعنوان "العمارة المصرية المعاصرة بين التقليدية والحداثة وما بينهما"، بمقر بيت المعمار بشارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن.

ويقدم الندوة المهندس شريف مرجان مدرس العمارة والتصميم العمرانى، قسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة القاهرة ورئيس قسم العمارة بمعهد الدراسات القبطية، ستكون الندوة لكل المعماريين المهتمين بالهوية والحداثة في العمارة المصرية المعاصرة.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية التي يحتضنها بيت المعمار المصري، والتي تسعى إلى خلق مساحة مستدامة للحوار بين المعماريين والباحثين والمهتمين بالتراث، من أجل استكشاف رؤى جديدة تضع العمارة في قلب النقاش الثقافي والمجتمعي.

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