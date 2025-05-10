الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

إخلاء منزلين بعد ظهور شروخ خطيرة بأحد العقارات القديمة بالقليوبية

كردون أمني بعد إخلاء
كردون أمني بعد إخلاء منزلين بالقليوبية، فيتو

قرر مجلس مدينة طوخ محافظة القليوبية، إخلاء منزلين بعد ظهور شروخ خطيرة بأحد العقارات القديمة بمنطقة مسجد الزعايرة بمدينة طوخ وتم فرض كردون أمني حول المنطقة.

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إخلاء منزلين بعد ظهور شروخ خطيرة بأحد العقارات القديمة بالقليوبية

تلقى المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، بلاغًا يفيد بوجود شروخ وتصدعات خطيرة في عقار مكون من 5 طوابق، يقع بمنطقة مسجد الزعايرة بمدينة طوخ القليوبية  وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، وتم عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأوصت اللجنة بضرورة هدم المبنى على وجه السرعة، نظرًا لما يشكّله من خطورة داهمة على المارة وسكان المنطقة، خاصة وأنه مبني بنظام الحوائط الحاملة.

فرض كردون أمني بعد إخلاء منزلين طوخ القليوبية 

وفي هذا السياق، تم إخطار مركز شرطة طوخ القليوبية لاتخاذ اللازم وفرض كردون أمني حول العقار، حرصًا على سلامة المواطنين، كما تم إصدار قرار بإخلاء منزل مجاور تأثر بحالة المبنى المتهالك، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لحماية السكان، خاصة أن المنطقة تضم عددًا من المباني القديمة.
 

كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 
كردون امني بعد اخلاءمنزلين بالقليوبية،فيتو 

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