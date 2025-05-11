الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ملتزمة بجودة المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، قائلا: عندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول وجود شكاوى من البنزين المغشوش بدأت التحرك.

بيان عاجل أمام النواب بشأن أزمة البنزين المغشوش

جاء ذلك ردا على البيان العاجل الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أمام الجلسة العامة، بشأن مشكلة البنزين المغشوش.

شكاوى المواطنين بسبب البنزين المغشوش

وأشار إلى أن شكاوى المواطنين من مشكلات البنزين كانت في الفترة من 4 إلى 9 مايو بواقع 870 شكوى، مؤكدا أنه تم تحليل 870 عينة في مختلف المحافظات، وتم وضع إجراءات محددة.

تلقي شكاوى البنزين المغشوش

وأكد أن هناك رقم ساخن لتقديم شكوى من غش البنزين "16528"، ويعمل على مدار الساعة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تعمل على تحليل عينات البنزين المحلي في معملين بدلا من معمل واحد، والمستورد في 3 معامل.

وأشار إلى أنه كل من تقدم شكوى معتمدة وبيان بعمليات الإصلاح الخاص بتغيير "طلمبة البنزين" بواقع ألفين جنيه، مؤكدا أنه تم اتخاذ تدابير إضافية.

تعويض المتضررين من البنزين المغشوش

وقال: التعويض مكفول لكل من تضرر من مشكلة البنزين المغشوش.

ومن الجدير بالذكر أن النائب مصطفى بكري، أكد أنه اشتكى المواطنون الأيام الماضية من الغش في البنزين، مما تسبب في أعطال السيارات.

ثبوت حالات البنزين المغشوش

وأشار إلى أنه وفقا لبيان وزارة التموين، أكد ثبوت 5 حالات من أكثر من 700 حالة، قائلا: أنا شخصيا أعرف 3 حالات، متابعا: شكاوى الناس في كل مكان "البنزين مش هو البنزين".

البنزين المغشوش ينذر بحالة احتقان في الشارع

وحذر النائب من تزايد المشكلات التي تؤدي إلى احتقان المواطنين، مشيرا إلى أن بيان وزير البترول بشأن أزمة البنزين المغشوش استهانة بعقول الناس.

وشدد على أهمية معالجة المشكلة بنوع من المصداقية والذكاء، قائلا: لا يجب أن نصدر للمواطنين الإحباط واليأس، كفاية مشروع قانون الإيجار القديم.

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