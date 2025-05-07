الأربعاء 07 مايو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء: نراجع أسباب أزمة البنزين.. والتحقيقات جارية لتحديد مصدر الخلل

البنزين،فيتو
البنزين،فيتو

علّق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأزمة المثارة مؤخرًا بشأن جودة البنزين وشكاوى المواطنين من وجود كميات مغشوشة في السوق.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة: "تابعت بنفسي ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن أزمة البنزين، وتواصلت بشكل فوري مع وزير البترول، وطالبته بسرعة تحرك الجهات المختصة للتحقيق في الأمر.. نريد أن نعرف بدقة وتفصيل ما الذي يحدث، وهل هناك خلل في عمليات التكرير، أم أن هناك شحنات مستوردة بها مشكلة؟".

وأضاف رئيس الوزراء: "المنتج النهائي للبنزين في السوق المحلي يأتي إما من خلال شحنات يتم استيرادها من الخارج، أو عبر معامل التكرير الوطنية.. ونحن حاليًا بصدد مراجعة ما جرى خلال الفترة الماضية، وقد تكون المشكلة حدثت خلال الأيام الأخيرة فقط، لذلك نراجع جميع الإجراءات ذات الصلة".

وتابع: "بمجرد أن يتم تحديد مكان الخلل وحجمه، سيتم الإعلان عنه بشفافية كاملة للرأي العام".

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