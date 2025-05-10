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رياضة

محمد صلاح يكشف تفاصيل لقائه الأول مع سلوت: لم أتوقع نجاحه بهذه السرعة

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن مدربه الهولندي آرني سلوت وقيادته للفريق للتتويج بالدوري الانجليزي الممتاز في موسمه الأول.

سلوت يتحدث عن مدربه الهولندي آرني سلوت 

والقي صلاح الضوء على تأثير مدرب ليفربول الجديد حيث قال هداف ليفربول في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية: "لم أتوقع فوزنا بهذه السرعة. من كان يتوقع نجاح عملية الانتقال بهذه السرعة؟ لا أحد، على ما أعتقد. 

واضاف محمد صلاح: في فترة ما قبل الموسم، جاء آرني سلوت لرؤيتي وطلب مني أن أكون قدوة للاعبين الآخرين. قلت له ألا يقلق لأنني دائمًا في أفضل حالاتي، ليس لأكون قدوة، بل لأن هذه هي طبيعتي. أخبرني بما يتوقعه مني في اللعبة، مع مسؤوليات كبيرة في الجري، وهو ما أعجبني."

وقارن الدولي المصري أيضًا بين الاختلافات بين مدرب فينورد السابق وكلوب، قائلًا: "آرني مباشر للغاية، لقد أعاد إحياء المنافسة، بينما مع يورجن، ربما كنا في منطقة راحتنا أكثر من اللازم مع اقتراب نهاية الموسم.

وختم:  آرني وجهازه الفني أكثر انفتاحًا على النقاش وتبادل المشاعر، وأعتقد أن هذا كان مهمًا في أدائي. والأهم من ذلك، قادنا إلى النجاح".

 

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