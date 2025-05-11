صحة غزة: 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب

قالت وزارة الصحة بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية، بسقوط 20 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومن جانبه قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن 14 مسنا قضوا خلال أسبوع في غزة جراء التجويع والحصار الإسرائيلي.

كما أشار إلى أن غزة تشهد موجة موت تحصد أرواح مسنين وأطفال بسبب الظروف التي تفرضها إسرائيل، موضحًا أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية والجوع طال جميع شرائح المجتمع.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,810 آلاف شهيد و119,473 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

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