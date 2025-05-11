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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام، فيتو

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد  ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز علي أرضية ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد وست هام، اليوم الأحد في مسابقة الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الرابعة وربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام


وستذاع مباراة فريق وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي، على قناة “BEIN Sports HD 2” القطرية، بتعليق جواد بده.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز الخامس عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة.

وعلى صعيد متصل، زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة  إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

وضرب توتنهام موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وحسم توتنهام تأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو جليمت النروجي 2-0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين إلى 5-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) وبيدرو بورو (69).

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".

وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

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