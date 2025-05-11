الدوري الإنجليزي، يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره فريق تشيلسي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب سانت جيمس بارك.

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل نيوكاسل يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: بوب.

خط الدفاع: تريبير، شار، دان بيرن، ليفرامينتو.

خط الوسط: تونالي، بارنز، جيمارايش.

خط الهجوم: إيزاك، ميرفي، ويلوك.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة نيوكاسل في البريميرليج



في حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس، جوستو، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جاكسون.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

وتنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” على ملعب سانت جيمس بارك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام تشيلسي على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق علي سعيد الكعبي.

ويتواجد البلوز في المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” برصيد 63 نقطة، وبنفس عدد النقاط يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع.

وتأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2025 عقب فوز البلوز على ضيفه ديورجاردن السويدي 1- صفر في إياب نصف النهائي.

وفاز تشيلسي بهدف أحرزه كيرنان ديوسبري هال في الدقيقة 38، بمباراة الإياب بنصف النهائي ليعبر الفريق اللندني إلى المباراة النهائية من دوري المؤتمر الأوروبي بإجمالي الذهاب والإياب (5 ـ1) بعد الفوز ذهابًا بنتيجة (4 ـ1).

وعلى صعيد آخر، زادت حصة البريميرليج إلى 6 فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد وصول توتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى نهائي الدوري الأوروبي 2025.

وينضم الفائز بلقب المسابقة القارية الرديفة إلى ركب المتأهلين إلى "تشامبيونز ليج" في الموسم الجديد لتضمن 6 أندية إنجليزية الظهور في النسخة الجديدة من دوري الأبطال رسميًّا.

وضرب توتنهام موعدًا مع مانشستر يونايتد في نهائي إنجليزي خالص يوم 21 مايو على ملعب سان ماميس في بيلباو.

وحسم توتنهام تأهله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بسهولة عقب فوزه على مضيفه بودو جليمت النروجي 2-0 في إياب نصف النهائي الخميس، معززا أفضليته في مجموع المباراتين إلى 5-1.

ويدين النادي اللندني بفوزه إلى دومينيك سولانكي (63) وبيدرو بورو (69).

مانشستر يونايتد يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على أتلتيك بلباو برباعية مقابل هدف في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكرر مانشستر يونايتد بقيادة روبن أموريم، فوزه على أتلتيك بلباو، بقيادة إرنستو فالفيردي، بـ 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب "أولرد ترافورد".

وفاز يونايتد بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب "سان ماميس".

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