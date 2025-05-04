نيوكاسل يخطف تعادلا مثيرا من برايتون 1/1 في الدوري الإنجليزي

انتهت، منذ قليل، مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/1 على ملعب فالمر، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل يانكوبا مينته هدف برايتون في مرمى نيوكاسل في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

وتعادل ألكسندر إيزاك لنيوكاسل في الدقيقة 89 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة، يحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ويتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 52 نقطة.

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح أمام تشيلسي

يستعد محمد صلاح لتسجيل هدفين في مباراة ليفربول وتشيلسي من أجل التقدم إلى المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي على مر العصور، حيث يحتل النجم المصري حاليا المركز الخامس برصيد 185 هدفا، بفارق هدفين عن أندي كول صاحب الـ187 هدفًا في المركز الرابع.

حطم محمد صلاح رقما قياسيا كأكثر اللاعبين مساهمة في أهداف في الدوري الإنجليزي للمواسم التي أقيمت من 38 جولة، بعدما ساهم تسجيل في 46 هدفًا هذا الموسم (28 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة)، ويسعى في المباريات المتبقية لتحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مساهمة بأهداف للمواسم التي لعبت من 42 جولة، الذي حققه أندي كول في موسم 1993-1994 وآلان شيرار في موسم 1994-1995 (كلاهما 34 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة بمجموع 47 هدفا)، حيث يحتاج للمساهمة في هدفين من أجل تحطيم الرقم القياسي.

كما يحتاج محمد صلاح لصناعة هدفين لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، التي يتصدرها كل من تييري هنري مع أرسنال (2002-2003) وكيفن دي بروين مع مانشستر سيتي (2019-2020) 20 هدفا، مقابل 18 للنجم المصري هذا الموسم.

وأسهم محمد صلاح في تسجيل 27 هدفًا في 17 مباراة خارج أنفيلد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة)، وهو بالفعل الرقم القياسي لأي لاعب خارج أرضه في موسم واحد.

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