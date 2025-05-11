السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان

أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد، السيطرة "تماما" على الحرائق التي اندلعت في مستودعات نفطية رئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان: "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة".

وأشاد عطا بـ"خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة".

وتتخذ حكومة السودان من بورتسودان مقرا، منذ اندلاع الحرب مع مليشيا الدعم السريع قبل أكثر من عامين.

وكان انفجارات قوية دوت في مدينة بورتسودان، وتصدت المضادات الأرضية تصدت لهجوم جديد شنته مليشيا الدعم السريع بمسيرات لليوم الرابع على التوالي.

من جانبها أفادت مصادر عسكرية سودانية بأن المضادات الأرضية أسقطت عددا من المسيرات في بورتسودان مشيرة إلى أن مسيّرة استهدفت مقر الكلية الجوية شمالي المدينة.

وفي وقت سابق، قال الجيش السوداني إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات اعترضت طائرات مسيرة استهدفت أكبر قاعدة بحرية في البلاد في بورتسودان.

وقال متحدث باسم الجيش السوداني: "تصدت المضادات الأرضية بنجاح لمسيرات كانت تحاول أن تهاجم قاعدة فلامنقو البحرية في بورتسودان وأسقطت معظمها".

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