بعد خفض التمويل، وثيقة مسربة تكشف ملامح إصلاح شامل في الأمم المتحدة

تدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، وفق مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح المنظمة الدولية.

وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مذكرة سرية من 6 صفحات أعدتها مجموعة عمل تابعة لأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقتراح دمج العشرات من الوكالات الأممية في أربعة مجالات رئيسية: السلام والأمن، والقضايا الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

وتشمل التدابير المحددة، دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في هيئة إنسانية واحدة.

وتتضمن عملية الإصلاح كذلك، خفض عدد الوظائف المكررة وتبسيط سير عمل الموظفين لتقليص النفقات، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مدن أقل تكلفة.

وترتبط المبادرة الحالية، بالأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة: الولايات المتحدة وهي المانح الرئيسي للمنظمة، مديونة للأمم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار من أموال الميزانية العادية و1.2 مليار دولار في مجال عمليات حفظ السلام.

وتسبب تقليص المساعدات الأمريكية بالفعل في تسريح 20% من موظفي مكتب الشؤون الإنسانية، وهو يهدد حاليا بخفض 6 آلاف وظيفة في المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد جوتيريش على أن هذه الإصلاحات، هي بمنزلة رد على "تشرذم الهياكل وتفشي البيروقراطية"، لكن مئات من موظفي الأمم المتحدة احتجوا في جنيف في الأول من مايو ضد التقليص. ومن المقرر تقديم مقترحات إعادة الهيكلة النهائية قبل حلول 16 مايو.

في الرابع من فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). وانتقد أنشطة الأمم المتحدة، معربًا عن رأيه بأن هذا الهيكل "يتمتع بإمكانات هائلة" لكنه لم يحققها منذ فترة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد ترامب أن الأمم المتحدة تفتقد للإدارة الجيدة.

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