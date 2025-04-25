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أخبار مصر

في ذكرى تحرير سيناء، تعرف على وعد الرئيس السيسي للمصريين

ذكرى تحرير سيناء
ذكرى تحرير سيناء .فيتو
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 تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ"43" لتحرير سيناء. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “في ذكرى تحرير سيناء المجيدة، أتوجّه بخالص التهنئة إلى شعب مصر العظيم، مجدّدًا العهد على مواصلة البناء وحماية تراب هذا الوطن الذي رُوي بدماء الأبطال، والحفاظ على مقدرات الشعب، معتمدا على الله تعالى، ومرتكزا على وحدة المواطنين، ووعيهم بحجم التحديات..و دائمًا أبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر”. 

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء: “كما كان تحرير سيناء واجبا مقدسا، فإن السعي الحثيث لتحقيق التنمية فى مصر، هو واجب مقدس أيضا.. وإننا اليوم، نشهد جهودا غير مسبوقة، تمتد عبر كل ربوع مصر، لتحقيق نهضة شاملة، وبناء مصر الحديثة.. بالشكل الذى تستحقه”. 

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