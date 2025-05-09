جهاز تنمية المشروعات يضخ 920 مليون جنيه لتمويل مشروعات شباب دمياط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط، كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم.

وأشار إلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات وآليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي والتي هنأ فيها محافظ دمياط وشباب المحافظة.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الأثاث

وأكد اهتمام الدولة والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة والتوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها، والعمل على توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الأثاث و الصناعات المكملة لهذا النشاط الإنتاجي الهام في المحافظة.. للعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة من جهة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية لتوفير الاحتياجات الداخلية أو التصدير للخارج.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث ضخ الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه.

وقال إنه تم من خلالها تمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر وأتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة.

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