حكام مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".. وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة سموحة ضد إنبي، فيتو

مباراة سموحة ضد إنبي

يديرها أمين عمر حكما للساحة ويعاونه كل من؛ محمد محمود لطفي مساعد أول وإبراهيم السوداني مساعد ثاني ومبروك نبيل حكما رابعا ومصطفي مدحت حكما لتقنية الفيديو واسامة السيد حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة زد ضد مودرن سبورت، فيتو

مباراة زد ضد مودرن سبورت

يديرها نادر قمر الدولة حكما للساحة ويعاونه كل من؛ أحمد توفيق طلب مساعد أول واحمد عبدالغني مساعد ثاني وحسني سلطان حكما رابعا ومحمد الصباحي حكما لتقنية الفيديو وعمر فتحي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

حكام مباراة الجونة ضد طلائع الجيش، فيتو

مباراة الجونة ضد طلائع الجيش

يديرها مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كل من؛ مصطفى عطية مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني ومحمد كابو حكما رابعا وعبدالعزيز السيد حكما لتقنية الفيديو ويوسف البساطي حكم مساعد لتقنية الفيديو.

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