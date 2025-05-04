الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

الدوري المصري، أمين عمر حكما للأهلي والحدود والشهدي لفاركو وبيراميدز

الأهلي وحرس الحدود،
الأهلي وحرس الحدود، فيتو

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز حكام مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الأهلي ضد حرس الحدود

حكام لقاء الأهلي وحرس الحدود، فيتو
حكام لقاء الأهلي وحرس الحدود، فيتو

مباراة فاركو ضد بيراميدز

ححكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو
حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول  ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر ابراهيم  و محمد هاني وأحمد نبيل كوكا 

 

الوسط: عمر الساعي ومروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام أبو علي وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الـدوري المصري

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

 

 

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الدوري المصري لجنة الحكام الرئيسية الاتحاد المصري لكرة القدم أوسكار رويز الأهلي حرس الحدود فاركو بيراميدز

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