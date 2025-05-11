اشتعال المنافسة بين الأهلي وبيراميدز بالدوري الممتاز، سيناريوهان للفوز بالبطولة، وقرار لجنة التظلمات بشأن الـ 3 نقاط يقرب أحد الفريقين من الحسم

الدوري المصري، اشتعلت المنافسة بين فريقي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري الممتاز قبل 3 جولات من نهاية المسابقة بنظامها الجديد يأتي ذلك بعد أن انفرد النادي الأهلي بصدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل، وتراجع بيراميدز للوصافة بعد الخسارة أمام البنك الأهلي 4-2 في ختام الجولة الخامسة.

ويتصدر الأهلي الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 47 نقطة ويتبقى للفريقين 3 مباريات حاسمة.

سيناريوهان لحسم لقب الدوري الممتاز

وهناك سيناريوهان لحسم لقب الدوري الممتاز، الأول حال خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم، أو عدم خصم 3 نقاط وذلك على خلفية الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك.

ففي حال عدم خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، فإن المارد الأحمر يحتاج للفوز بمبارياته للتتويج بلقب الدوري الممتاز دون النظر لنتائج مباريات بيراميدز.

ولكن في حال خصم 3 نقاط بنهاية الموسم فإن فوز بيراميدز بكافة مبارياته يعني تتويجه بلقب الدوري الممتاز حتى في حالة فوز الأهلي بكل مبارياته لأن الفريق السماوي سيكون متقدما بنقطة.

قرار لجنة الاستئناف يحسم لقب الدوري الممتاز

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، تأجيل إعلان قرارها بخصوص التظلمات المقدمة إليها بشأن مباراة الزمالك والأهلي، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني لمسابقة الدوري إلى جلستها المقرر انعقادها يوم 15 مايو الحالي.

وقالت اللجنة في أسباب قرارها بالتأجيل أنه لم يرد إليها أسباب القرار المتظلم منه من رابطة الأندية، ما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.



كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

وعقدت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماعًا حاسمًا لاتخاذ قراراتها النهائية بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، والتي لم تقام بسبب انسحاب الأهلى احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب للقاء.

وألزمت لجنة التظلمات، رابطة الأندية المحترفة بإرفاق أسباب قراريها الصادرين بتاريخي 15 و30 مارس الماضي، لدراستها ضمن ملف القضية قبل إصدار الحكم النهائي.

وأرسلت رابطة الأندية حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات أمس الأربعاء.

كما أرسلت رابطة الأندية، إلى لجنة التظلمات، حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك ٣-٠ وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

الأهلي وبيراميدز

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات الأهلي المتبقية في الدوري الممتاز كالتالي:

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 13 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد البنك الأهلي – يوم السبت 17 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد فاركو – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.



مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري

وجاءت مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري كالتالي:

ضد الزمالك – يوم 13 مايو الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد بتروجيت – يوم السبت 17 مايو الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ضد سيراميكا كليوباترا – يوم الثلاثاء 28 مايو لم يتم تحديد موعد المباراة.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري

1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 36 نقطة

5- المصري البورسعيدي 35 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 30 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

جدول ترتيب الدوري المصري

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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