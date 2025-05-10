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رياضة

مين صدمك أكتر لما راح الأهلي، زيزو ولا إمام ولا بن شرقي؟ الونش يعلق (فيديو)

الونش، فيتو
الونش، فيتو

رد محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، على سؤال شائك بشأن "مين صدمك أكتر لما راح الأهلي.. زيزو ولا إمام عاشور ولا بن شريف ولا زيزو؟".

 

الونش يكشف موقفه من انتقال زيزو وبن شرقي وإمام عاشور للأهلي

 

وقال"الونش" خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر":"كلهم لاعيبة كبار ومؤثرين، مش قصة صدمة ولكن لما يكون حد بحبه وفجأة وعلى غير المتوقع ألاقيه انتقل للنادي الخصم، فيبقى الزعل على الموضوع، وأتمنى لهم التوفيق وطبعا التوفيق لنادي الزمالك".

 

رأي الونش في مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

وعن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد، علق الونش:"كل واحد على حسب حياته الشخصية، هيحسبها من منظوره هو هتضيف له ماديا ومعنويا وفي الكرة وتاريخ".

وعن موقفه إذا واجه زيزو في مباراة القمة وهو بالفانلة الحمراء، علق:"لو شوفته هاخده بالحضن هو عشرة وهيفضل صاحبي وأخويا، وطبيعي نتقابل في المنتخب مش هنتخانق يعني وأضربه".
 

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