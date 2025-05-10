الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

قال الإعلامي عمرو أديب: إن “أسرة محمود عبد العزيز بتقول إن بوسي شلبي مطلقة من الفنان الراحل منذ ١٩٩٨ وأنه لم يراجعها وحاطين القضايا والأحكام”.
 

عمرو أديب يكشف موقفه في أزمة بوسي شلبي مع أبناء محمود عبد العزيز

وأكد خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "أنا لو متأكد إن بوسي شلبي كانت مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق والقانون.. محمد وكريم يعرفوا إيه؟ وهما وضميرهم؟".

سلطة القانون في أزمة بوسي شلبي

وأضاف: "نحن ننحاز للقانون وسلطة القانون وما تحكم به المحاكم المصرية، ونعلم أن قضايا الميراث تأخذ سنوات، هناك علامات استفهام كثيرة ولكن هذا الأمر لا علاقة له بالحقوق أنت الآن في معركة قانونية وكل طرف له أن يثبت حقه.

 

رسالة عمرو أديب لمحمد محمود عبد العزيز

وأضاف: هذا الأمر يعتمد على ضمير محمد وكريم، انتوا كنتوا تعرفوا إيه؟".


ولفت إلى أن "اللي قالهولي محمد محمود عبد العزيز أنا لا أستطيع تكراره على الهواء، إنما الأمر أولا لصاحب الأمر، ثانيا للمحاكم ثالثا لضمير الناس، انت ممكن بشيء من الشهامة وذكرى أبوك لو أبوك قالك إن دي مراتي، لو أبوك مقالكش هذا سر بينك وبينه، ويبدو إنك تتعامل إن هذه السيدة ليست زوجة محمود عبد العزيز".
 

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