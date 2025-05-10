سهير رمزي تكشف مفاجأة بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

علقت الفنانة سهير رمزي، على الأزمة المثارة مؤخرًا بشأن طبيعة العلاقة بين الفنان الراحل محمود عبد العزيز وبين الإعلامية بوسي شلبي، والشائعات التي طالت زواجهما، مؤكدة أنها حزينة جدًا من تناول الموضوع بهذه الطريقة، معتبرة أنه إساءة غير مبررة لفنان رحل عن عالمنا ولا يملك الدفاع عن نفسه.

سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي

وأضافت سهير رمزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أنا حزينة جدًا على اللي بيحصل، واللي بيتقال عن بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، لأن اللي عرف محمود عبد العزيز عن قرب، يعرف قد إيه كان راجل محترم ومتدين، وكان من أجمل الشخصيات اللي ممكن تقابلها".

وتابعت، أنها تعرف الراحل قبل دخوله الوسط الفني، وكانت علاقتها به قوية، لدرجة أنه كان يعتبر والدتها مثل والدته، ويعاملها كأخته، مؤكدة أنه كان يتمتع بأخلاق رفيعة وحياة أسرية مستقرة.

وأكدت: "بوسي شلبي عرفاها من زمان، وشفت علاقتهما على الطبيعة، ماكنتش علاقة عادية أبدًا، كانوا دايمًا مع بعض أنا وجوزي، سافرنا سوا وقعدنا سوا، وكنت بشوف في عيونهم حب حقيقي".

زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

كما روت أنها التقت بأحد مديري الفنادق أثناء أدائها العمرة، وأخبرها بأن بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز كانا يقيمان في جناح واحد، الأمر الذي يعكس طبيعة العلاقة الزوجية الواضحة بينهما، وقالت: "مدير الفندق قال لي بنفسه إنهم كانوا قاعدين في السويت بتاعه... إزاي بعد كل ده نقول إنهم ماكانوش متجوزين؟".

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