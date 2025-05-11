الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سهير رمزي: بوسي شلبي عاشت حياة زوجية حقيقية مع محمود عبد العزيز

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، فيتو

قالت الفنانة سهير رمزي: "عشت أنا وبوسي شلبي أصدقاء، وكانت مع محمود عبد العزيز على الحلوة والمرة، وكانت زوجته"، متابعة: "بوسي كانت سند للراحل في مرضه، وواقفة معاه لحظة بلحظة، من المستشفى للبيت، ولحد ما دفنته، وهي في كل لحظة كانت موجودة".

 

سهير رمزي: بوسي شلبي كانت تعيش حياة زوجية مع محمود عبد العزيز

وأضافت سهير رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بوسي شلبي كانت تعيش حياة زوجية حقيقية مع محمود عبد العزيز، وليس كما يشاع الآن، مشيرة إلى أن كل ركن في بيت الراحل كان من لمسات بوسي، وكل من حولهما كان يعلم مدى حبه وتعلقه بها.

 

هل كانت بوسي شلبي مجرد سكرتيرة لمحمود عبد العزيز؟ سهر رمزي تعلق

وتابعت: "بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز أبدًا وكانت معاه في كل مشاويره، وكان فرحان بيها بشكل لا يمكن تصوره"، موضحةً، أن بوسي غادرت بيت الزوجية بعد الوفاة، دون أن تطالب بميراث أو أموال أو حتى قطعة أثاث، وهو ما يدل على مدى إخلاصها للراحل.

وأوضحت: "نقلنا هدومها لأنها ماكنتش طايقة تقعد هناك بعد ما فقدته"، مشددةً، على أنّ الحديث عن عدم زواج بوسي من محمود يعتبر إساءة لفنان كبير توفاه الله.

وواصلت: "ليه نعمل كده في محمود وهو في دار الحق؟! وعيلة بوسي كبيرة ومحترمة، وعيب نطعن في علاقتها بزوجها"، مؤكدةً أنّ بوسي لا تزال تحتفظ بصور الفنان الراحل محمود عبد العزيز في منزلها، وترفض الزواج رغم تلقيها عروضًا من شخصيات بارزة، مؤكدة: "بوسي بتقول دايمًا مش ممكن أحط اسمي جنب حد بعد محمود عبد العزيز".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سهير رمزى الفنانة سهير رمزي بوسي شلبي محمود عبد العزيز الفنان محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز وبوسي شلبي

مواد متعلقة

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

سوزان نجم الدين: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز وأقمت في بيتهما شهرين

سهير رمزي تكشف مفاجأة بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

الأكثر قراءة

عمرو أديب: لو متأكد إن بوسي شلبي مرات أبويا هديها حقوقها بعيدا عن الورق (فيديو)

النيابة تستدعي محمد البسطويسي "ضحية نمر السيرك" وشقيقه في طنطا، ما القصة؟

الأرصاد الجوية: غدا الأحد ذروة الموجة الحارة وهذا موعد الانخفاض

سهير رمزي تكشف مفاجأة بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

الإحصاء يكشف مفاجأة بشأن عدد مستأجري الإيجار القديم (فيديو)

أسعار الذهب فى الأسواق المحلية اليوم السبت 2025.5.10 (آخر تحديث)

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تجب نفقة حج الزوجة على الزوج.. اعرف التفاصيل

تفسير حلم بكاء الطفل في المنام وعلاقته بالتخلص من الأحزان

زوجي قال لي "عليّ الطلاق منك مش هروح معاكي لأهلك" ما الحكم ؟ أمين الفتوى يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية