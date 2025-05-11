سهير رمزي: بوسي شلبي عاشت حياة زوجية حقيقية مع محمود عبد العزيز

قالت الفنانة سهير رمزي: "عشت أنا وبوسي شلبي أصدقاء، وكانت مع محمود عبد العزيز على الحلوة والمرة، وكانت زوجته"، متابعة: "بوسي كانت سند للراحل في مرضه، وواقفة معاه لحظة بلحظة، من المستشفى للبيت، ولحد ما دفنته، وهي في كل لحظة كانت موجودة".

سهير رمزي: بوسي شلبي كانت تعيش حياة زوجية مع محمود عبد العزيز

وأضافت سهير رمزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ بوسي شلبي كانت تعيش حياة زوجية حقيقية مع محمود عبد العزيز، وليس كما يشاع الآن، مشيرة إلى أن كل ركن في بيت الراحل كان من لمسات بوسي، وكل من حولهما كان يعلم مدى حبه وتعلقه بها.

هل كانت بوسي شلبي مجرد سكرتيرة لمحمود عبد العزيز؟ سهر رمزي تعلق

وتابعت: "بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة محمود عبد العزيز أبدًا وكانت معاه في كل مشاويره، وكان فرحان بيها بشكل لا يمكن تصوره"، موضحةً، أن بوسي غادرت بيت الزوجية بعد الوفاة، دون أن تطالب بميراث أو أموال أو حتى قطعة أثاث، وهو ما يدل على مدى إخلاصها للراحل.

وأوضحت: "نقلنا هدومها لأنها ماكنتش طايقة تقعد هناك بعد ما فقدته"، مشددةً، على أنّ الحديث عن عدم زواج بوسي من محمود يعتبر إساءة لفنان كبير توفاه الله.

وواصلت: "ليه نعمل كده في محمود وهو في دار الحق؟! وعيلة بوسي كبيرة ومحترمة، وعيب نطعن في علاقتها بزوجها"، مؤكدةً أنّ بوسي لا تزال تحتفظ بصور الفنان الراحل محمود عبد العزيز في منزلها، وترفض الزواج رغم تلقيها عروضًا من شخصيات بارزة، مؤكدة: "بوسي بتقول دايمًا مش ممكن أحط اسمي جنب حد بعد محمود عبد العزيز".

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