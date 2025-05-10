الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

الدوري السعودي، بريمونتادا مثيرة، الرياض يفوز على الخليج 2-1 بمشاركة شريف

فريق الخليج السعودي،
فريق الخليج السعودي، فيتو

الدوري السعودي، خسر فريق الخليج السعودي في فخ الخسارة أمام نظيره الرياض، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين). 

أحرز هدف التقدم للخليج اللاعب فابيو مارتينز في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل الرياض في الدقيقة 90+3 عن طريق فايز سليماني 

ثم نجح الرياض في خطف هدف الفوز القائل في الدقيقة 90+14 عن طريق لوكاس كال 

شهدت المباراة مشاركة محمد شريف بديلا في الدقيقة 85 بديلا لزميله عبدالله السالم

تشكيل فريق الخليج أمام الرياض

أعلن الجهاز الفني لفريق الخليج، الذي يضم النجم المصري محمد شريف، التشكيل الذي سيواجه به الرياض بعد قليل، ضمن لقاءات الدوري السعودي.

ويتواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء، حيث يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رائد أزيبي.

خط الدفاع: سعيد حمسل - عبد الله الفهد - محمد خبراني - ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي - مراد الهوساوي - فورتونيس.

وفي الهجوم: توماس مورج - عبد الله السالم - فابيو مارتينيز.

تشكيل فريق الرياض أمام الخليج

فيما يدخل فريق الرياض مباراته أمام الخليح بتشكيل يضم كل من:

تشكيل الرياض أمام الخليج، فيتو
تشكيل الرياض أمام الخليج، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، ليحتل الرياض المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

 

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