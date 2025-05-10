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رياضة

ظهور محمد شريف، موعد مباراة الخليج والرياض بالدوري السعودي

الخليج السعودي،فيتو
الخليج السعودي،فيتو

يلتقي فريق الخليج أمام نظيره الرياض، اليوم السبت،  على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الخليج والرياض بالدوري السعودي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والرياض في التاسعة مساء اليوم السبت بالدوري السعودي.

 

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 34 نقطة بفارق نقطة عن الرياض صاحب المركز التاسع.

فيما يدخل فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد شريف، الذي كان آخر ظهور له  في  6 أبريل الماضي، المباراة آملا في الفوز، خاصة أن لاعبو الخليج بعد الفوز على الرائد لم يحصدوا سوى نقطة واحدة خلال 4 جولات.

ولعب محمد شريف مع الفريق  51 مباراة وخلالها سجل 9 أهداف وصنع هدفين، وخلال الموسم الحالي سجل محمد شريف 3 أهداف في 15 مباراة شارك بها، ولم يصنع أي هدف.

في المقابل لم يختلف حال فريق الرياض كثيرا، خاصة وأنهم لم يحققوا الفوز منذ 8 مارس الماضي حين فازوا على ضيفهم الأخدود بهدف نظيف؛ إذ خسروا بعد ذلك بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد أعقب ذلك تعادل سلبي مع ضمك ثم خسارة بهدفين مقابل هدف على يد مستضيفهم النصر ثم بهدف نظيف على يد نظيرهم الاتفاق.

وحال فوز فريق الرياض بالمباراة سيصل إلى النقطة 38 بجدول الترتيب لن يتقدم بها مركزًا إذ يمتلك التعاون صاحب المركز الثامن 41 نقطة ولكنه تقرب الرياض من حسم البقاء رسميًا حال خسارة الوحدة والأخدود بمنافسات الجولة 31.

 

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الدوري السعودي الخليج الخليج والرياض الرياض اليوم

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