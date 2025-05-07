أهلي جدة يهزم التعاون بثنائية في الدوري السعودي

تغلب أهلي جدة 2 - صفر على ضيفه التعاون، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 لبطولة دوري روشن، ليحقق انتصاره الرابع على التوالي بالمسابقة.

الأهلي يهزم التعاون



وافتتح فريق المدرب الألماني ماتياس يابسله التسجيل مبكرا في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء عن طريق محمد سليمان بكر.

واستخلص الإسباني غابرييل فيغا الكرة من دفاع التعاون، وأرسل تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتتهيأ أمام بكر، الخالي من الرقابة وهو قادم من الخلف، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة داخل الشباك.

وواصل الأهلي هجومه المشدد واستخدام أسلوب الضغط العالي على دفاع التعاون، ليضيف الإنجليزي إيفان توني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 31.

وتمكن فيغا من الحصول على الكرة من دفاع التعاون، لينطلق بالكرة حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لتوني، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

وارتفع رصيد الأهلي، الذي حقق فوزه الـ19 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و7 هزائم، إلى 61 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد التعاون، الذي تكبد خسارته الـ11 في البطولة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و8 تعادلات، عند 41 نقطة في المركز الثامن

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