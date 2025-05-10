السبت 10 مايو 2025
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حريق مخلفات أعلى عمارة بسطح بجوار حي شرق شبرا الخيمة

حريق اعلي سطح عمارة
حريق اعلي سطح عمارة شبرا الخيمة، فيتو

سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية على حريق مخلفات اعلي عمارة بسطح مساكن بهتيم بجوار حي شرق شبرا الخيمة  دون وقوع اصابات وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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حريق مخلفات أعلى عمارة بسطح بجوار حي شرق شبرا الخيمة 


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حريق مخلفات اعلي عمارة بسطح مساكن بهتيم بجوار حي شرق شبرا الخيمة.


على الفور انتقلت  الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وتم الدفع ب3 سيارات  إطفاء وجرى السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق. 
أوضحت المعاينة الاولية ان سبب  الحريق مخلفات كانت  أعلى عمارة بسطح مساكن بهتيم بجوار حي شرق شبرا الخيمة.

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حي شرق شبرا الخيمة حي شرق شبرا مديرية أمن القليوبية

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