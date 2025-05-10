السبت 10 مايو 2025
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رياضة

صراع بين كبار الدوري الإنجليزي على ضم نجم كريستال بالاس

مارك جويهي مدافع
مارك جويهي مدافع كريستال بالاس

اشتعل الصراع بين كبار الدوري الإنجليزي، على الفوز بخدمات مارك جويهي مدافع نادي كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل جويهي العامين الأخيرين من عقده الذي ينتهي في صيف 2026، وهو ما يسهل من رحيله عن كريستال بالاس في ظل رغبة النادي للاستفادة من بيعه.

وكشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن إدارة كريستال بالاس تسعى للاستفادة المالية من بيع اللاعب، بعدما رفضت في وقت سابق عرضًا رسميًا من نيوكاسل يونايتد في صيف 2024، في ظل اهتمام متزايد من كبار أندية البريميرليج، على رأسها مانشستر سيتي، وتشيلسي، بالإضافة إلى نيوكاسل.

ويُعد المدافع الإنجليزي، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أبرز العناصر الدفاعية في الدوري الإنجليزي، بعدما شارك هذا الموسم في 42 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

مانشستر سيتي يراقب نجم كريستال بالاس لتدعيم هجومه

فيما يسعى مانشستر سيتي لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك للعودة للمنافسة على البطولات بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وتوديع دوري أبطال أوروبا.

ووضع مانشستر سيتي الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس، ضمن أهدافه الرئيسية في الانتقالات الصيفية، حيث يبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ويرتبط بعقد مع كريستال بالاس حتى صيف 2027، وكان قد انضم للفريق قادمًا من كوينز بارك رينجرز مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لما ذكره موقع "TeamTalk" البريطاني، فإن عقد إيزي يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، يُشترط دفعه دفعة واحدة لتفعيله.

وشارك إيزي مع كريستال بالاس هذا الموسم في 38 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

ويتنافس مانشستر سيتي على ضم اللاعب مع عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها توتنهام هوتسبير، نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا.

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