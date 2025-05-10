الدوري السعودي، الخليج يتقدم على الرياض بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الخليج السعودي أمام نظيره الرياض، بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مواجهات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن للمحترفين).

أحرز هدف التقدم للخليج اللاعب فابيو مارتينز في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

تشكيل فريق الخليج أمام الرياض

أعلن الجهاز الفني لفريق الخليج، الذي يضم النجم المصري محمد شريف، التشكيل الذي سيواجه به الرياض بعد قليل، ضمن لقاءات الدوري السعودي.

ويتواجد محمد شريف على مقاعد البدلاء، حيث يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: رائد أزيبي.

خط الدفاع: سعيد حمسل - عبد الله الفهد - محمد خبراني - ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي - مراد الهوساوي - فورتونيس.

وفي الهجوم: توماس مورج - عبد الله السالم - فابيو مارتينيز.

تشكيل فريق الرياض أمام الخليج

فيما يدخل فريق الرياض مباراته أمام الخليح بتشكيل يضم كل من:

تشكيل الرياض أمام الخليج، فيتو

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يحتل الرياض المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة دوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الحالي برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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