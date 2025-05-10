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رياضة

الونش يكشف حقيقة تجديد عقده مع الزمالك بـ 80 مليون جنيه (فيديو)

الونش لاعب الزمالك،
الونش لاعب الزمالك، فيتو

كشف محمود حمدي الونش لاعب نادي الزمالك، حقيقة تجديد عقده مع القلعة البيضاء برقم مالي يتراوح ما بين 60 إلى 80 مليون جنيه.

 

قيمة عقد الونش مع الزمالك 

ورد "الونش" خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "لا جددت بـ 60 مليون ولا بـ 80 جنيه في الزمالك خلال الـ 3 مواسم، ونادي الزمالك لما يسجل العقود في اتحاد الكرة بعد 30 يونيو اللي جاي يقدروا يشوفوا".

 

وتابع: "جددت مع نادي الزمالك بأرقام مالية أقل من المنتشرة على السوشيال ميديا، لإن النادي وقف معايا في إصابتي خلال عامين، وبالتالي أنا ضحيت لإني معملتش حاجة خلال عامين الإصابة، ووقفة النادي والجماهير معايا لا تقدر بملايين الدنيا كلها".

 

عروض الونش قبل التجديد مع الزمالك

وأكد:"العروض اللي جاتلي من أندية تانية كانت بأرقام أعلى من عقدي مع الزمالك والكابتن حسين لبيب عارق كده كويس".

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