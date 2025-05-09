أموريم بعد تأهل مان يونايتد إلى نهائي الدوري الأوروبي: أقل ما يمكن تقديمه للجماهير

أكد روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، أن التأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي هو أقل ما يمكن تقديمه لجماهير الفريق.

وكان مان يونايتد قلب تأخره إلى بهدف فوز كبير 4-1 على أتلتيك بلباو في إياب الدور نصف النهائي، ليتفوق 7-1 في النتيجة الإجمالية.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي الدوري الأوروبي، ويعد اللقب هو الفرصة الوحيدة للفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يحتل المركز 15 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال أموريم في تصريحات عقب مباراة بلباو: "هذا أقل ما يمكن تقديمه لجماهير مانشستر يونايتد في هذا الموسم الصعب".

وواصل: "أشعر بالضغط بالفعل بسبب النهائي، لأن كل شيء سيضيع هباء إذا فشلنا في حصد اللقب، لكني سعيد بالوصول إلى النهائي، ودعونا نرَ ماذا سيحدث".

وأتم: "أشعر بالضيق فأنا أدرك أنهم يحبونني، لكن يجب أن أكون مدربًا أفضل من أجلهم، كما يجب على الفريق أن يكون في وضع أفضل من أجلهم أيضًا، لكننا نحاول، وقمنا بعمل جيد في أوروبا رغم المعاناة في الدوري الإنجليزي".

وسيحصل المتوج بلقب الدوري الأوروبي، فضلًا عن الجائزة المالية، على مقعد في مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا 2025-2026، بالإضافة إلى المنافسة في أغسطس المقبل مع بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميلان) على كأس السوبر الأوروبي 2025.

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