فرنسا تدين خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة

أدان وزير الخارجية الفرنسي بشدة خطة إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة.

وقبل وقت سابق دعت وزارة الخارجية الفرنسية، إسرائيل إلى الانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، مشددة على ضرورة احترام سيادة لبنان وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في تلك المناطق.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس، بالتنسيق مع ألمانيا وبريطانيا، تسعى إلى التوصل لاتفاق جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنها حذرت من أنه في حال عدم وجود رغبة إيرانية حقيقية في التفاوض، فسيتم اللجوء إلى إعادة فرض العقوبات.

حماس تسلم لبنان مشتبها بتورطه في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل

وقال الجيش اللبناني، أمس، إن حركة حماس سلمت شخصا يشتبه في ضلوعه في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في مارس، وذلك بعد أيام من تحذير لبنان للحركة من القيام بعمليات من شأنها المساس بأمن لبنان أو سيادته.

وأضاف الجيش في بيان "تسلمت مديرية المخابرات من حركة حماس الفلسطيني (م.غ) عند مدخل مخيم عين الحلوة-صيدا، وهو مشتبه بتورطه في عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28 مارس 2025".

تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية

وجاء في بيان لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الجمعة الماضية، عقب اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن المجلس قرر "رفع التوصية الآتية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس الأمن القومي اللبناني"، مضيفا: "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وأشار البيان إلى ضرورة "عدم السماح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الاستقرار الأمني والقومي"، وأن "سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار".

ويأتي التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية في "أعمال تمس الأمن القومي" للبنان، بعد عمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ردت عليها الأخيرة بقصف جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.