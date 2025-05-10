السبت 10 مايو 2025
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محافظات

السيطرة على حريق بمدرسة الزراعة بطنطا (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق بمدرسة الزراعة بطنطا وتصاعد أدخنة كثيفة

شهدت مدرسة الزراعة بمدينة طنطا، صباح اليوم، واقعة مفزعة تمثلت في نشوب حريق هائل داخل  مبنى المدرسة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان غطّت سماء المحافظة وأثارت حالة من الذعر بين المواطنين والمارة.  

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وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق مفاجئ داخل مبنى مدرسة الزراعة، أعقبه تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الموقع. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بالغربية إلى مكان الحريق، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

وتواصل فرق الإطفاء جهودها في احتواء النيران والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة حول وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

ومن جانبه، وجّه مسؤولو مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بفتح تحقيق عاجل في الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسباب الحريق والتأكد من سلامة الإجراءات الوقائية داخل المدرسة.


 

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