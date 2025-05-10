السبت 10 مايو 2025
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بعد معانتها من مرض خطير أكثر من شهرين، الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

مصطفى شردي يعلن وفاة
مصطفى شردي يعلن وفاة زوجته، فيتو

الموت يفجع مصطفى شردي، أعلن الكاتب الصحفي مصطفى شردي عن وفاة زوجته سالي عصام، بعد صراع مع المرض استمر نحو شهرين، ووصف شردي مرض زوجته، آنذاك، بالخطير لكنه لم يكشف عن طبيعة مرضها.

 

الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

 وفي صباح اليوم، السبت، أعلن الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي عن وفاة زوجته، سالي عصام، بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من شهرين، مؤكدًا معاناتها الشديدة مع المرض قبل وفاتها.

مصطفى شردي يعلن وفاة زوجته، فيتو
مصطفى شردي يعلن وفاة زوجته، فيتو


وأعلن الكاتب محمد مصطفى شردي عن وفاة زوجته صباح اليوم السبت، وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"ً: "رحلت زوجتي الغالية، أسألكم الدعاء لها، فلقد عانت كثيرًا في مرضها. صلاة الجنازة في جامع الشرطة بالشيخ زايد ظهرًا بإذن الله".

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة سالي عصام، زوجة مصطفى شردي، ظهر اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، منهم عمرو الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفي د. محمد رضا حبيب، رئيس تحرير برنامج "الحياة اليوم"، والفنان أيمن عزب، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومحمد عبد العليم داوود، رئيس حزب العدل، والإعلامي عمرو الكحكي.

وقام مصطفى شردي وعدد من المشاهير واسرة الراحلة، بتشييع جثمانها إلى مقابر الأسرة بطريق الفيوم، حيث وُوريت الثرى.

معاناة زوجة مصطفى شردي من مرض خطير

 يذكر أن الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، قد بدأ مسيرته المهنية في مجال الإعلام في جريدة "الوفد"، منذ انطلاقها عام 1986، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير للجريدة.

كما قدم مصطفى شردي عددًا من البرامج التلفزيونية، منها برنامج "90 دقيقة" و"الحياة اليوم"، ويقدم حاليًا برنامج "كل يوم" على قناة ON.

السيدة سالي عصام زوجة مصطفى شردي، فيتو
السيدة سالي عصام زوجة مصطفى شردي، فيتو

وشغل مصطفى شردي منصب عضو سابق في البرلمان المصري وعضو في البرلمان الدولي، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الصحافة والإعلام والسياسة.

أما زوجة محمد مصطفى شردي، سالي عصام، فقد كانت بعيدة عن الأضواء الإعلامية، ولم يُعرف عنها الكثير، حتي توفيت صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض استمر لأكثر من شهرين، حيث أعلن مصطفى شردي في شهر رمضان الماضي، أن زوجته كانت ترقد في إحدى المستشفيات في حالة خطيرة، داعيًا لها بالشفاء العاجل بسبب صعوبة حالتها الصحية. 

تفاعل العديد مع وفاة زوجى الكاتب مصطفى شردي، داعين لها بالرحمة، فقالوا: "نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

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