المتحدة تنعى والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي
نعت الشركة المتحدة للخدماتِ الإعلامية ببالغ الحزن والأسى المغفور لها ثريا إبراهيم القصيفي، والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي.
المتحدة تنعى محمد مصطفى شردي
وتتقدمُ المتحدة للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ للزميل محمد مصطفى شردي، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدَ الفقيدةَ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقها الفردوسَ الأعلى، ويلهمَ أسرتها ومحبيها الصبرَ والسلوانَ.
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