ضبط المتهمين بضرب مواطن وسحله بتروسيكل في الدقهلية

تواصل وزارة الداخلية جهودها في التصدي لوقائع العنف المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقاطع فيديو أظهرت تعدي شخصين على آخر بالدقهلية.

فيديوهات توثق واقعة ضرب وسحل باستخدام "تروسيكل"

وتضمنت المقاطع المتداولة قيام شخصين بالاعتداء على أحد المواطنين باستخدام عصا خشبية، وسحله بواسطة مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية، في مشهد أثار استياء واسعًا.

تحديد هوية الضحية والمتهمين

وبالفحص، تبين أن المجني عليه سائق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس، وقد سبق له تحرير محضر بتاريخ 4 الجاري ضد الشخصين المتورطين، اتهمهما فيه بالسب والضرب، دون أن يذكر واقعة السحل.

ضبط المتهمين ومركبة التروسيكل

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما العصا الخشبية والمركبة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بقيام المجني عليه بمحاولة التعدي على طالب يبلغ من العمر 16 عامًا.

رواية الطالب وتطورات التحقيق

وبسؤال الطالب، أيد أقوال المتهمين، كما تم ضبط الشاكي لاستكمال التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع أطراف الواقعة.

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