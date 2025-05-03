لم يفرقهما إلا الموت، تفاصيل قصة حب كارول سماحة وزوجها من الإعجاب إلى الزواج

تعد قصة الحب التي جمعت بين الفنانة كارول سماحة وزوجها الراحل وليد مصطفى، واحدة من أبرز القصص المميزة في كل تفاصيلها والتي عاش فيها الطرفان بسعادة ولم يفرق بينهما إلا الموت، بداية من الإعجاب ثم الزواج الناجح الذي دام لسنوات وما صاحبه من سعادة واستقرار.

قصة حب كارول سماحة ووليد مصطفى

كانت بداية قصة حب كارول سماحة ووليد مصطفى، حينما تعرفت كارول عليه خلال حفل بالساحل الشمالي عام 2007، حيث أعجب بها وليد من النظرة الأولى، إلا أن ظروفها العاطفية في تلك المرحلة حالت دون تطور العلاقة.

رغم ذلك، ظلت الصداقة بينهما مستمرة، يلتقيان مرة أو مرتين في العام، إلى أن جاء اللقاء الحاسم في لندن، حيث فاجأها بخطبة رومانسية على وقع أغنيتها “أول ما قابلتك”، وخاتم وضعه داخل كأس مشروبها في لحظة طغى فيها الحب على كل شيء.

وبالرغم من اختلاف الديانات إلا أن قصة الحب بينهما توجت بزواج مدني بسيط عام 2013 في ليماسول بقبرص، بحضور الأهل والمقربين فقط، وعاشت كارول مع زوجها حياة مستقرة في مصر وأثمرت الزيجة عن ابنة أطلقا عليها اسم تالا.

وصف كارول سماحة لزوجها

كانت كارول سماحة تتحدث كثيرًا عن زوجها، مؤكدة أنه رجل رومانسي، حساس، ويحب المفاجآت، وأنه يوازن جيدًا بين عمله وحياته الأسرية، حيث يغمر أبناءه بالحب ويعاملها باحترام كبير.

وقالت إنها رغم تخوفها في البداية من الزواج من رجل عربي، فإنها وجدت في وليد مصطفى الشريك الذي جمع بين الاحترام، والاحتواء، والتفهم.

كما أكدت في لقاءات إعلامية سابقة أن زوجها على طبيعته معها، صادق، و”بيتكسف” يطلب منها إعداد الطعام، كما أنه لا يتدخل في عملها إطلاقًا إلا إذا طلبت رأيه، وبينهما مساحة كبيرة من الثقة والاحترام.

وفاة المنتج وليد مصطفى

وتوفى في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وبدأت رحلة وليد مصطفى المرضية منذ عام 2018، حيث نقل إلى الصين من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته، وكشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، حيث وضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.

ولد الدكتور وليد مصطفى في يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسما بارزا في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثير واضح على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتا من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

ويعد المنتج وليد مصطفى من أبرز الشخصيات في عالم الإنتاج الفني والإعلامي، حيث حقق نجاحا كبيرا في السنوات الماضية.

وكانت له العديد من المشاريع الإعلامية المتميزة، أبرزها إذاعة "إنرجي" التي تعد من الإذاعات الرائدة في مصر، والتي تنتج أيضا العديد من الأعمال الفنية.

ولعب وليد مصطفى دورا مهما في تأسيس عدة صحف وقنوات فضائية مصرية، حققت حضورا كبيرا في الساحة الإعلامية، كما ساهم في العديد من المشاريع الفنية المتنوعة، خاصة في مجال الموسيقى، مما ترك بصمة واضحة في القطاع الإعلامي والفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.