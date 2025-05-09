محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق في شونة كتان شبراملس

يتابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لحظة بلحظة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال السيطرة على نشوب حريق بشونة كتان على مساحة تقدر بنحو 3.5 فدان، في نطاق زمام مشترك بين قرية العزيزية التابعة لمركز سمنود وقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى.

وفور ورود البلاغ باندلاع الحريق في تمام الساعة السادسة مساءً، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الجهات المعنية، وتفعيل خطة الاستجابة الفورية بالتنسيق الكامل بين أجهزة محافظة الغربية ومرافق الطوارئ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتطبيقًا للإجراءات القياسية في إدارة الأزمات.

وانتقلت على الفور القيادات التنفيذية إلى موقع الحادث، حيث تواجد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة عمليات الإطفاء ميدانيًا، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية

وتم الدفع بعدد (19) سيارة حماية مدنية، وخزان مياه بسعة 35 طنًا، وعدد (8) سيارات إسعاف، و(8) لوادر ثقيلة، و(22) فنطاس مياه، بالإضافة إلى دعم إضافي بعدد (12) سيارة مياه من مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار خطة دعم عاجلة لتسريع السيطرة على موقع الحادث

كما تم فصل التيار الكهربائي ومصدر الغاز عن المنطقة المحيطة بالحريق كإجراء احترازي، وتمركزت وحدات المرور لتيسير الحركة وضمان دخول وخروج المعدات الثقيلة وسيارات الطوارئ بكفاءة

وأسفر الحادث عن إصابة عدد (6) أشخاص حتى الآن، بينهم حالات اختناق وكدمات واشتباه كسور، وتم تقديم الإسعافات الأولية ميدانيًا، مع نقل بعض الحالات التي استدعت التدخل الطبي إلى مستشفى زفتى العام، وجميعهم تحت المتابعة الطبية وحالتهم مستقرة.

وأكد محافظ الغربية أن الموقف يخضع لمتابعة مباشرة من غرفة العمليات، وأن كافة أجهزة المحافظة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء الكامل من أعمال الإطفاء والتأمين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التنظيمية وعدم التجمهر لتيسير عمل فرق الإنقاذ والمرافق.

وتؤكد المحافظة استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع المتابعة اللحظية لأي تطورات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

السيطرة على حريق نشب في تشوينات كتان بطريق كفر الشراقوة

وفي سياق متصل، تابع محافظ الغربية صباح اليوم جهود السيطرة على حريق نشب في تشوينات كتان بطريق كفر الشراقوة / العجيزية، بمركز ومدينة سمنود، على مساحة تقارب 3 أفدنة، حيث تم رفع درجة الاستعداد فور تلقي البلاغ، وتم إخطار الجهات المعنية من الحماية المدنية، والإسعاف، والصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتحرك الفوري إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بـ11 سيارة حماية مدنية، و7 سيارات إسعاف، و11 سيارة فنطاس مياه، و3 سيارات نافوري كبيرة، بالإضافة إلى 10 لوادر كبيرة، مما أسفر عن السيطرة الكاملة على الحريق. وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا، من بينهم 5 حالات بحروق من الدرجة الأولى تم نقلهم إلى مستشفيات المحلة وزفتى، وإصابة ١٦ حالة باختناق تم إسعافهم ميدانيًا، كما تسبب الحريق في نفوق 7 رؤوس ماشية تعاملت معها فرق الطب البيطري، واحتراق كميات من تشوينات الكتان تُقدّر بمحصول 300 فدان تقريبًا.

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