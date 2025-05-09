الجمعة 09 مايو 2025
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حريق هائل يلتهم مزرعة ويمتد لشون الكتان في الغربية (فيديو وصور)

حريق هائل يلتهم مزرعة
حريق هائل يلتهم مزرعة في الغربية يمتد لشون الكتان

شهدت قرية العزيزية بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مزرعة “مواشي” امتد لشونة لتجميع وتخزين الكتان، ما أسفر عن تصاعد كثيف لأعمدة الدخان وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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تفاصيل الواقعة

وكان مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم سمنود، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مزرعة "مواشي" تقع بقرية العزيزية بنطاق دائرة القسم.

وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت والمباني المجاورة، وجارى إخماد ألسنة اللهب.

تحقيقات أولية وتقدير الخسائر

وبحسب المعاينة الأولية، فإن الحريق  لم يُسجل وقوع إصابات أو وفيات بين العاملين أو المواطنين.

أسباب الحريق قيد التحقيق

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما يجري خبراء الأدلة الجنائية فحص موقع الحريق لتحديد الأسباب، وسط ترجيحات بوجود تماس كهربائي وراء اندلاع النيران.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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