القديس تادرس، سيرة الطاعة والنسك

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس تادرس، أحد أبرز تلاميذ القديس باخوميوس أب الشركة.

قصة القديس تادرس

ويُعد القديس تادرس من أوائل الرهبان الذين ترهبوا منذ حداثتهم تحت رعاية القديس باخوميوس، حيث عاش حياة نسك وجهاد روحي عميق، وتميّز بطاعة فائقة جعلته محط ثقة ومحبة أبيه الروحي، الذي أناط به مهمة وعظ الإخوة وتدبير أمور الشركة.

وبعد نياحة القديس باخوميوس، تولّى القديس تادرس قيادة الشركة، فكان مثالًا حيًا في الوداعة والحكمة، وواصل رسالته بروح الخدمة والتجرد حتى أكمل سعيه في حياة البر، ورقد في الرب الذي أحبه وخدمه حتى النفس الأخير.

تُعد ذكرى نياحته محطة للتأمل في حياة التلمذة الروحية الحقة، التي تسلمت فيها النار المقدسة من جيل إلى جيل، في صمت الأديرة وعمق الاتضاع.

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