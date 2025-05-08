رئيس جامعة الأزهر ووزير الأوقاف يفتتحان مؤتمر المرأة في حياة ذوي الهمم

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وقيادات مجمع البحوث الإسلامية، ووزارات: التضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والهيئة العامة للاستعلامات، ومركز تنمية المشروعات، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد؛ في افتتاح المؤتمر الدولي: المرأة في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في إطار التنمية المستدامة (هي تستطيع) الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة افتتاحية للدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تبعها كلمات: الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور حسن يحيى، أمين عام اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والمستشارة هدى دحروج، نائبة عن وزارة الاتصالات، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد بكري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من عمداء الكليات.

ويأتي المؤتمر في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ضمن المبادرة الرئاسية (بداية جديدة) ويشمل عدة محاور تتمثل في:

1- جهود جامعة الأزهر فى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

2- تمكين الفتيات والنساء من ذوى الاحتياجات الخاصة في الحياة الدراسية والعملية.

3- نماذج مشرفة للفتيات والنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- توعية الأمهات بأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقة، وأنسب الطرق للتعامل معها في المراحل العمرية المختلفة.

5- دور المرأة (الأم والزوجة والأخت والبنت) في الاحتواء والاحتضان لذوي الاحتياجات الخاصة.

6- حقوق ومتطلبات ذوات الاحتياجات الخاصة من البنات والسيدات (أمًّا وزوجةً وأختًا وبنتًا).

7- الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة وأُسَرهم عمومًا، ولأُمهاتهم وزوجاتهم خصوصًا.

8- قصص وخبرات حياتية للأمهات ومؤسسات المجتمع المدني (التحديات - الحلول - الدروس المستفادة.

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