جنايات المنصورة تستمع للشهود في قضية مقتل شخص على يد زوج شقيقته

استمعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ياسر نجاب لأقوال الشهود في قضية مقتل شخص على يد زوج شقيقته على إثر خلافات النسب في قرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وتنظر القضية أمام هيئة المحكمة بالدائرة التاسعة جنايات المنصورة برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، وعضوية المستشارين، المستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صلاح البرعي.

المتهم هشم رأس الضحية بآلة حادة وشوم

وكانت شهدت محافظة الدقهلية جريمة قتل راح ضحيتها الشاب محمد محمود بكر النمر، ٣٥ سنه، بينما أصيب والده وشقيقه بجروح فى الرأس وكسر باليد، وذلك بعد تعدى زوج شقيقته و٣ من أقاربه عليهم بالضرب المبرح بشوم وقطع حديد، بسبب خلافات النسب.

المتهم انجب 3 اطفال ويبخل بالانفتق عليهم

وأكد محمود بكر، والد الضحية، أن ابنته تزوجت من المتهم بقرية طوخ الأقلام، وأنجبت 3 أبناء، إلا أنه كان يسىء معاملتها، ويتعدى عليها بالضرب، ويمتنع عن الإنفاق عليها وعلى أبنائه، حتى أصيب نجلهما الرضيع بمرض الحمى، ورفض أن يمنحها أموالًا للكشف عليه.

حاول الصلح ورفض اهل الزوجة لسوء معاملته

وأضاف أن نجلته أخبرت زوجها بأنها ستعود لأسرتها لتنفق عليها وعلى أبنائه، وسخر منها قائلًا: أهلك دول شحاتين ومش لاقيين ياكلوا، وحاول منعها من الخروج بمساعدة والده، إلا أنها تمكنت من الهرب، وبعدها حضر الزوج لمنزل أهل زوجته محاولًا الصلح معها، إلا أنهم رفضوا بسبب سوء معاملته لها ولأبنائه، فهدده بتكسير عظام نجليه انتقامًا منه.

بشوم وبلطة المتهم وشقيقه وصديقه تعدوا علي أسرة زوجته بالأرض الزراعية

وتابع الأب أنه بعد يومين من محاولة الصلخ وأثناء وجوده رفقة نجليه «محمد ومحمود» داخل الأرض الزراعية، فوجئ بالمتهم وبرفقته والده وشقيقه وصديقه حاملين شوما وبلطة، وتعدوا عليهم بالضرب المبرح، مؤكدًا أن زوج ابنته ركز الضرب على رأس نجله المجنى عليه حتى تهشمت، وسدد له 19ضربة متتالية حتى فقد الوعى، وجرى نقله للمستشفى وأكد الأطباء سوء الحالة، وفى اليوم التالى لفظ أنفاسه الأخيرة.

واستكمل أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب وأصابوه فى رأسه، كما أصابوا نجله الأصغر بكسر فى ذراعه وكدمات فى عينه وجرح برأسه.

خلاف أسرى بسيط يصل الي ارتكاب جريمة قتل راح ضحيته شقيق الزوجة

وأكدت زوجة الضحية أنها حتى الآن لا تصدق ما حدث، ولم يتوقع أى شخص أن يصل خلاف أسرى بسيط إلى القتل، لافتة إلى أنها بعد نقل زوجها للمستشفى، أحضر لها الأطباء جزءا من الجمجمة وطلبوا منها دفنها، وذلك لتأكدهم من فقدان الأمل فى حالته، وبعد ساعات قليلة لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهم غدر بالضحية هشم رأسه وسدد له 19 ضربة

وأضافت الزوجة أن المجنى عليه لم يتعرض لزوج شقيقته بالأذى طوال فترة زواجها، وكان يحسن معاملته، إلا أنه غدر به وقتله بدون رأفة أو رحمة، وسدد له 19 ضربة على رأسه حتى هشمها، مؤكدة أن لديه 3 أطفال لم يعرفوا بوفاة والدهم حتى الآن، نظرًا لتعلقهم الشديد به، ومازالوا منتظرين عودته للمنزل.



واستكملت زوجة الضحية «محمد كان غلبان وشقيان على أكل عيشه، ميستاهلش الموتة دى ولا الأذى دا، عمرى ما شوفت منه حاجة وحشه، وكان نعم الزوج والأب والسند، دلوقتى كل حاجة راحت، عيالى اتيتموا وهما لسه أطفال، وقاعدين مستنيين أبوهم يرجع، مش عارفة أقولهم إزاى إنه مش راجع تانى، أنا عايزة القصاص لجوزى الجدع الشهم، كلنا منتظرين سرعة المحاكمة وإعدام القتلة، زى ما عملوا فى جوزى يتعمل فيهم، وعيالهم وأهاليهم يتحرموا منهم».

تعرض له قبل الواقعة بيوم، حيث ترصد له على الطريق

وأشار محمود، شقيق الضحية، إلى أن زوج شقيقه تعرض له قبل الواقعة بيوم، حيث ترصد له على الطريق أثناء عودته من عمله، وتعدى عليه بالضرب بخشبة على ظهره، وعندما اشتكى لوالد المتهم، فوجئ به يهدده قائلًا: إحنا مش هنسيبكم.

وتابع شقيق المجنى عليه أن المتهم كان شحيحًا فى الإنفاق على أسرته، ويتهرب من علاج أبنائه، ويسىء معاملة شقيقته، ما دفعها لترك منزلها والعودة لوالدها، مؤكدًا أن الخلاف لا يستدعى ما فعله معهم، خاصة أنه كان قاصدًا قتل شقيقه، وسدد له ضربات متتالية سريعة على رأسه حتى سقط أرضًا، كما أصابه فى وجهه وعينه وكسر بيده، مطالبًا بالقصاص العادل والعاجل من المتهمين.



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