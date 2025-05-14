معجزة نباتية بمعرض الزهور، "منقار الببغاء" زهرة عادت للحياة بعد 140 عامًا من الاختفاء (فيديو وصور)

وسط أجواء مبهجة تفوح منها رائحة الزهور والألوان، لفت انتباهنا نبات فريد من نوعه، يُعرض في ركن مميز من معرض الزهور بالدقي، يحمل اسمًا غريبًا ومظهرًا مدهشًا... إنها زهرة منقار الببغاء او “Lotus berthelotii” ، التي اختفت من الطبيعة منذ أكثر من 140 عامًا، لكنها ظهرت هنا من جديد بفضل جهود فريق مصري من المهندسين الزراعيين والجناينية الشغوفين بالنباتات النادرة.

زهرة انقرضت... لكنها عادت من جديد

في حوار خاص مع "فيتو"، كشف لنا المهندس الزراعي عطية، أحد العارضين البارزين في المعرض، تفاصيل مثيرة حول هذه الزهرة، قائلًا:

"منقار الببغاء مش مجرد اسم غريب... دي نبتة نادرة جدًا، اسمها جاي من شكل الزهرة اللي فعلًا بيشبه منقار طائر الببغاء، خصوصًا لما تتقفل بالليل، كأنها طائر نايم بيضم جناحاته."

وتتميز الزهرة بألوانها النارية المتدرجة من الأحمر إلى البرتقالي، وتُعد واحدة من أجمل النباتات الزاحفة في العالم.

موطنها الأصلي... واختفاؤها من الطبيعة

يعود أصل زهرة منقار الببغاء إلى جزر الكناري في إسبانيا، حيث كانت تنمو في بيئة طبيعية محددة، وتعتمد في تلقيحها على نوع نادر من الطيور يُدعى عصفور الجنة. لكن مع انقراض هذا الطائر، توقفت دورة التلقيح الطبيعي، ما أدى إلى اختفاء الزهرة من البرية تمامًا عام 1884م.

وعلّق المهندس عطية على هذه النقطة قائلًا:

"اختفاء الطائر كان ضربة قاتلة للنبتة، لأن مكانش في أي كائن تاني يقدر يلقحها. النبتة دي انقرضت فعلًا في الطبيعة، بس الحمد لله العلماء اشتغلوا على تلقيح صناعي، وقدروا يحافظوا عليها ولو بشكل محدود".

التلقيح الصناعي... واللمسة المصرية

وأوضح عطية أن نجاح بعض تجارب التلقيح الصناعي ساهم في إحياء الزهرة، خاصة داخل مشاتل خاصة ومعارض نباتات في أوروبا ومصر. وأضاف: “بفضل الجناينية الشطار في مصر، قدرنا ننتج النبتة دي بأحجام مختلفة من 15 لـ30 سم، وده إنجاز كبير يُحسب للمهندسين المصريين اللي حابين يحافظوا على الجمال الطبيعي والنباتات المهددة بالانقراض”.

زهرة موسمية تعشق الربيع

زهرة منقار الببغاء نبات عشبي معمر زاحف ومتعرش، ينتمي لعائلة الفاصوليا، وهو رقيق البنية لكنه قوي التحمل نسبيًا. يُزهر في فصل الربيع وأوائل الصيف، لكنه يتوقف عن التفتح نهائيًا في ظل حرارة الصيف المرتفعة.

وتتميز الزهرة بأوراقها الفضية الدائمة الخضرة، التي تضفي عليها بريقًا خاصًا حتى عندما لا تكون مزهرة. كما أن شكلها المتدلّي يجعلها مثالية للزراعة في الأصص المعلقة أو الحدائق ذات التصميم المنخفض.

الزهرة التي "تنام" ليلًا

واحدة من الظواهر المثيرة للدهشة التي أشار إليها عطية هي طريقة "نوم" الزهرة:

"الغريب فعلًا إن الزهرة بالليل بتقفل شكل المنقار وبتلم أوراقها الخضراء، كأنها طائر بينام! حاجة مش بس جميلة، لكن كمان بتحسسنا إن النبات ده فيه روح".

دعوة لحماية النباتات النادرة

في نهاية حديثه، دعا المهندس عطية إلى تعزيز جهود حماية النباتات النادرة، مؤكدًا أن البيئة لا تحتمل المزيد من الفقد: "كل نبتة نادرة بننقذها، كأننا بننقذ صفحة من كتاب الطبيعة... وكتاب الطبيعة لازم نقرأه ونفهمه، مش نحرقه".

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