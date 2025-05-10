السياحة تواصل استعداداتها لبدء موسم الحج.. أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 40 ألف جنيه.. عقوبات تصل لـ100 ألف ريال على المخالفين.. وغرفة الشركات تطلق حملة لتوعية المسافرين

تواصل وزارة السياحة والآثار استعداداتها لبدء تفويج رحلات الحج السياحي بإجمالي 40 ألفا و762حاجا فازوا بقرعة الحج السياحي للموسم الجاري.

وبدأت شركات السياحة مخاطبة حجاج قرعة الحج السياحي لسداد رسوم تذاكر الطيران، تمهيدا لبدء تفويج الرحلات خلال الأيام المقبلة لعمل مناسك الحج.

أسعار تذاكر طيران موسم الحج

وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة، إن أسعار تذاكر طيران موسم الحج للعام الجاري تتراوح من 40 إلى 90 ألف جنيه، حيث يرجع الاختلاف في الأسعار وفقا لاختلاف مواعيد السفر والعودة والمدة الزمنية التي سيقضيها حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث ترتفع الأسعار كلما كانت المدة الزمنية بين مواعيد السفر والعودة قصيرة.

أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة عن أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري وتصل إلى 19.5 ألف جنيه، حيث سيتم نقل 7 آلاف و500 حاج إلى الأراضي المقدسة من خلال 218 شركة سياحية عبر 185 حافلة سياحية عبر ميناء نوبيع، على أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي للمستوى البري في الـ21 ذو القعدة الجاري.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ إجراءات جديدة للتأكد من حصول الحجاج على كافة الخدمات المستحقة لهم وفقًا لما أقرته الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا الموسم، وذلك من خلال لجانها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطابقة برامج الشركات السياحية المخطر بها على الموقع الرسمي للوزارة.

اعتماد سكن حجاج بيت الله الحرام

وأكدت الوزارة في خطابها المرسل إلى غرفة شركات السياحة، أن اللجان المتواجدة بالمملكة العربية السعودية ستقوم بالمرور الدوري على أماكن السكن المعتمدة والمناطق المتواجد بها الحجاج، وكذلك الخدمات المقدمة لهم أثناء فترة المشاعر، حيث سيتم تشكيل لجان تنتشر بكافة مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة "مكاتب الخدمة الميدانية" والتأكد من عدم تسرب حجاج إلى مخيمات لا يستحقون التواجد بها.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على الشركات السياحية المنفذة للحج ضرورة تحري الحذر التام من إجراء أي تعديل في برامج الحجاج أو تغيير مواقعهم بالمشاعر المقدسة، حيث إنه حال ثبوت مخالفة ذلك ستقوم الوزارة بتوقيع العقوبات القانونية المقررة والتي تصل إلى إلغاء الترخيص.

خطة وزارة السياحة لتقديم خدمات الحجاج

وطالبت الوزارة الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات؛ حفاظًا على مصالح الحجاج والشركات معًا، وذلك وذلك في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار لرعاية وحماية مصالح وحقوق الحجاج لموسم حج 1446 هجريًا، وفى ضوء قانون 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون 84 لسنة 2022 والخاص بإصدار قانون تنظيم الحج.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين في أداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح رسمي لأداء هذه المناسك.

قائمة عقوبات مخالفة موسم الحج

وأكدت غرفة شركات السياحة في خطابها الموجه لشركات السياحة أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار بشأن التعميم الوارد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمتضمن العقوبات المقررة بحق مخالفى التعليمات التي تقضى بالحصول على تصريح لأداء فريضة الحج.

وتضمن الخطاب معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل الى 20 ألف ريال سعودي لكل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون تصريح.

وأشار الخطاب إلى أنه يتم معاقبة كل من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها أو يحاول القيام بالدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

عقوبات إصدار تأشيرات الزيارة لعمل مناسك الحج

وأشار الخطاب إلى أنه يتم توقيع غرامة مالية 100 ألف ريال سعودي لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها لشخص حاول أداء فريضة الحج دون تصريح أو الدخول الى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ 14 من شهر ذى الحجة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم بكافة أنواعها، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة والبقاء فيها.

وأوضح الخطاب أنه سيتم توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية يوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وأطلقت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، حملة جديدة موسعة لتوعية المواطنين للبعد عن الطرق غير الرسمية للسفر إلى الحج، ومخاطر الحج غير الرسمي، وذلك استمرارًا لدورها التوعوي ومسؤوليتها المجتمعية تجاه جميع الحجاج المصريين.

تركّز الحملة الجديدة على التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتناول رسائل دينية وصحية ومجتمعية تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر الحج غير الرسمي، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية ومخاطر قانونية.

الالتزام بالطرق الشرعية والرسمية لأداء الحج

ويشارك في الحملة نخبة من الشخصيات العامة والدعاة والإعلاميين والمؤثرين، من بينهم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، والشيخ رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة، والشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، والشيخ هاني تمام أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والإعلامية لمياء عبد الحميد، والبلوجر بسنت نور الدين، حيث يوجهون رسائل توعوية تحث المواطنين على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية والرسمية لأداء الحج، كما يشرحون مخاطر وسلبيات الحج غير الرسمي والموقف الشرعي منه.

وأكدت الغرفة أن حملاتها ستستمر خلال الفترة المقبلة ضمن خطة متكاملة لحماية المواطنين وتقديم الإرشاد اللازم للراغبين في أداء الفريضة وفق الضوابط الرسمية المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.