الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"السياحة" تعلن عن إجراء جديد للتأكد من مطابقة سكن الحجاج لضوابط الحج السياحي

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ إجراءات جديدة للتأكد من حصول الحجاج على كافة الخدمات المستحقة لهم وفقًا لما أقرته الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا الموسم، وذلك من خلال لجانها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطابقة برامج الشركات السياحية المخطر بها على الموقع الرسمي للوزارة.

اعتماد سكن حجاج بيت الله الحرام

وأكدت الوزارة في خطابها المرسل إلى غرفة شركات السياحة، أن اللجان المتواجدة بالمملكة العربية السعودية ستقوم بالمرور الدوري على أماكن السكن المعتمدة والمناطق المتواجد بها الحجاج، وكذلك الخدمات المقدمة لهم أثناء فترة المشاعر، حيث سيتم تشكيل لجان تنتشر بكافة مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة "مكاتب الخدمة الميدانية" والتأكد من عدم تسرب حجاج إلى مخيمات لا يستحقون التواجد بها.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على الشركات السياحية المنفذة للحج ضرورة تحري الحذر التام من اجراء أي تعديل في برامج الحجاج أو تغيير مواقعهم بالمشاعر المقدسة، حيث إنه حال ثبوت مخالفة ذلك ستقوم الوزارة بتوقيع العقوبات القانونية المقررة والتي تصل إلى إلغاء الترخيص.

خطة وزارة السياحة لتقديم خدمات الحجاج

وطالبت الوزارة الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات؛ حفاظًا على مصالح الحجاج والشركات معًا، وذلك وذلك في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار لرعاية وحماية مصالح وحقوق الحجاج لموسم حج 1446 هجريًا، وفى ضوء قانون 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون 84 لسنة 2022 والخاص بإصدار قانون تنظيم الحج.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار الحجاج رحلات الحج مكة المكرمة المدينة المنورة السعودية مكاتب الخدمة الميدانية برامج الحجاج

مواد متعلقة

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح وقت صيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج لعدم القدرة على الهدي

تصل لـ100ألف ريال، السياحة والآثار تعلن عقوبات رادعة للمخالفين في موسم الحج

الأكثر قراءة

خلال زيارة السيسي لأثينا، مصر واليونان توقعان إعلان الشراكة الإستراتيجية ومذكرات تعاون

كلاسيكو الأرض، موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الليجا والقناة الناقلة

أخبار مصر: اندلاع الحرب بين الهند وباكستان، مدرب الترجي يحرج الزمالك، تحذير من الموجة الحارة، ومفاجأة من ترامب للشرق الأوسط

تأييد سجن رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة 3 سنوات

السيسي يصل أثينا لتعزيز التعاون مع اليونان في مختلف المجالات

ضربة شاملة لم تحدث منذ حرب 1971، كواليس "عملية سيندور" الهندية على باكستان

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 7 مايو 2025

الاتفاق تم، آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادي

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 7 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية