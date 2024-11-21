فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول في مسابقة التميز الكشفي بأسيوط

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، فعاليات مسابقة التميز الكشفي على المستوى المحلي لفرق الكشافة والمرشدات بالمخيم الكشفي بنزله عبداللاه بحي شرق والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإقليم ضمن خطة النشاط الكشفي.

المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”

وشارك بها ٤٢ مرشدة من فرق المرشدات بمراكز شباب "صدفا، منفلوط، أبنوب" بالإضافة الي مدربي الشعب الكشفية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإستثمار في البشر.

تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم الكشفية

وأكد محافظ أسيوط، على أهمية هذه المسابقة التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم الكشفية، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوسهم، مشيرًا إلى أن مسابقة التميز الكشفي تعد من أهم الفعاليات الكشفية التي تقام على مستوى المحافظة، والتى تهدف إلى إكتشاف المواهب الكشفية وتطويرها، وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة فى بناء الوطن.

وأضاف أبوالنصر إلى أن الفرق الكشفية المشاركة تنافست في عدة مجالات منها "فني، ديني، ثقافي، رياضي، كشفية، عقد وربطات، سمر وأسرع خيمة ومأوى خلوى، الطهي الخلوي" وأسفرت المسابقات عن فوز فريق مرشدات مركز شباب أبنوب بالمركز الأول على مستوى المحافظة لافتًا إلى أن الفرق الفائزة يتم تصعيدها للمشاركة في المسابقة القومية على مستوى الجمهورية للتنافس مع الفرق الصاعدة من المحافظات في مسابقة التميز الكشفي التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا