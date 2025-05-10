السبت 10 مايو 2025
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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 36

ترتيب فرق الدوري
ترتيب فرق الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 36

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة الـ 36.

وتوج ليفربول رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي قبل أكثر من جولة، فيما تحدد مثلث الهبوط بهبوط إبسويتش تاون، ليستر سيتي، ساوثهامتون إلي التشامبيونشيب.

واشتعلت المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل الجولات الثلاثة المتبقية من البريميرليج.

ومن المقرر أن يتأهل أول 5 فرق من الدوري الإنجليزي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد بالاضافة لفريق سادس بين مانشستر يونايتد أو توتنهام بعد وصولهما لنهائي الدوري الأوروبي 2025.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 36

1- ليفربول 82 نقطة
2- آرسنال 67 نقطة
3- مانشستر سيتي 64 نقطة
4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة
5- تشيلسي 63 نقطة
6- نوتينجهام فورست 61 نقطة
7- أستون فيلا 60 نقطة
8- بورنموث 53 نقطة
9- برينتفورد 52 نقطة
10- برايتون 52 نقطة
11- فولهام 51 نقطة
12- كريستال بالاس 46 نقطة
13- وولفرهامبتون 41 نقطة
14- إيفرتون 39 نقطة
15- مانشستر يونايتد 39 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 38 نقطة
17- وست هام يونايتد 37 نقطة
18- إبسويتش تاون 22 نقطة
19- ليستر سيتي 21 نقطة
20- ساوثهامتون 11 نقطة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مواجهات وتختتم غدا الأحد بـ5 مواجهات أخري.

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 10 مايو 2025
فولهام ضد إيفرتون - 5:00 مساءً 

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي - 5:00 مساءً

إيبسويتش تاون ضد برينتفورد  - 5:00 مساءً

وولفرهامبتون ضد برايتون  - 5:00 مساءً

بورنموث ضد أستون فيلا - 7:30 مساءً 

الأحد 11 مايو 2025

نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي - 2 ظهرًا

مانشستر يونايتد ضد وست هام - 4:15 مساءً

توتنهام ضد كريستال بالاس - 4:15 مساءً

نوتنجهام فوست ضد ليستر سيتي - 4:15 مساءً

ليفربول ضد أرسنال - 6:30 مساءً

 

 

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