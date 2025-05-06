ريال مدريد يتصدر الأندية الأعلى قيمة تسويقية بالعالم وهذا موقف ليفربول وبرشلونة

شهدت قائمة الأندية الأعلى قيمة تسويقية على مستوى العالم هيمنة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميير ليج" الذي حظي بـ11 ناديا من إجمالي قائمة الـ25.

ويتصدر نادي ريال مدريد تصنيف شبكة قنوات "CNBC" للأندية الأعلى قيمة على مستوى العالم بقيمة 6.7 مليار دولار.



وتواجد مانشستر يونايتد، في المركز الثاني بقيمة 6 مليارات دولار، وفي المركز الثالث جاء برشلونة بقيمة 5.65 مليار دولار.

كما جاء ناديان إنجليزيان آخران في قائمة الـ"توب 5"، وهما ليفربول في المركز الرابع بقيمة 5.4 مليار دولار، ومانشستر سيتي خامسًا بقيمة 5.2 مليار دولار.





وظهر أيضًا ناد إسباني ثالث في القائمة التي ضمت 25 فريقًا، وهو أتلتيكو مدريد الذي تواجد في المركز الـ12 بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار.

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